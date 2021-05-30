أعلنت الشرطة التايلاندية اليوم الأحد عن العثور على السفير الأوكراني في تايلاند ” أندري بيشتا ” البالغ من العمر 45 عاما ميتا في منتجع سياحي بجزيرة كوه ليبي حيث كان يقضي أجازة مع نجله .

وأشارت الشرطة إلى أن أسباب الوفاة لم تحدد إلى الآن .. وجاء في بيان نائب المتحدث بإسم الشرطة الوطنية ” كيسانا فاثانشاروين ” أن التحقيق الأولي بشأن سبب وفاة السفير الأوكراني لم يظهر أي دليل على هجوم أو مداهمة أو عنف .

وفور الوصول إلى مكان الحادث قام أعضاء الفريق الطبي بارتداء ملابس واقية لفحص الجثة على سبيل الاحتياط بينما استجوبت السلطات نجل السفير الأوكراني الذي كان يقيم معه في نفس الغرفة .

وقال نجل السفير الأوكراني أن والده أخلد إلى النوم حوالي الساعة 23,00 مساءا في اليوم السابق لكنه استيقظ حوالي الساعة 4,30 فجرا وهو يتقيأ قبل أن يغمى عليه .

يذكر أنه تم نقل جثمان السفير الأوكراني أولاً إلى مستشفى محلي لإجراء تشريح قبل أن ينقل إلى مستشفى للشرطة في العاصمة بانكوك لإجراء تحقيق معمق أكثر حول أسباب الوفاة .