” القضاء الإسرائيلي يجيز سجن الفلسطينيين “بعد الموت

كشف موقع ” سكاي نيوز العربية ” اليوم الإثنين عن قيام المحكمة العليا في إسرائيل بإصدار قرار بإجازة احتجاز جثامين لفلسطينيين قتلوا على يد جيش الاحتلال طوال قترة الصصراع العربي الإسرائيلي .

وصدر القرار بعد موافقة 4 من القضاة بالغالبية مقابل 3 في المحكمة الإسرائيلية .

وبحسب هذا القرار أصبح من صلاحية القائد العسكري الإسرائيلي احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ودفنهم مؤقتا لأغراض استعمالهم كأوراق تفاوض مستقبلية .. على الرغم من أن ذات المحكمة كانت قد أصدرت حكما منذ عامين ينص على أنه ليس هناك صلاحية احتجاز جثامين .

وكانت ” الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء ” و” مركز القدس ” للمساعدة القانونية حصلا على تعهد من الجيش الإسرائيلي أمام المحكمة العليا في إسرائيل قبل سنوات بعدم العودة إلى سياسة احتجاز جثامين الفلسطينيين .

وسيتم تسليم الجثامين في مقابر الأرقام بعد مطابقة فحص الحمض النووي .. إلا أن جيش الاحتلال لم يلتزم بالعهد .

مما دفع ذلك الفلسطينيين إلى إطلاق حملات جديدة بغية استعادة جثامين أبنائهم كانت آخرها في أغسطس الماضي تحت عنوان ” بدنا ولادنا ” .

وتحتجز قوات الاحتلال 304 جثامين لفلسطينيين وعرب قتلتهم منذ احتلالها للضفة الغربية عام 1967 فيما يعرف بإسم ” مقبرة الأرقام ” .

يذكر أن مقبرة الارقام تقع قرب بحيرة طبرية والأغوار وبئر السبع .. ولا يزيد عمق القبر فيها عن 50 سم وتوضع الجثامين في صفوف متراصة لا تحمل شواهد بل أرقاما فقط .. واختلطت بعض الجثامين ببعضها بفعل عوامل الطبيعة .