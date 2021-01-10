كشفت صحيفة ” واشنطن بوست ” عن جهود الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ” دونالد ترامب ” وعدد من أنصاره في الحزب الجمهوري لإحباط محاولات عزله عن منصبه خلال الأيام القادمة .

حيث كان من المقرر أن تنتهي ولاية دونالد ترامب في العشرين من شهر يناير الجاري إلا أن الديموقراطيين يريدون عزله قبل ذلك بعد أحداث اقتحام مقر الكونجرس الأمريكي .

فيستعد الديمقراطيون إلى تقديم لائحة في الكونجرس يوم غد الإثنين اتهموه فيها بالتحريض على العنف الذي أفضى إلى اقتحام الكونجرس الإسبوع الماضي مما أسفر عن مقتل 5 وإصابة العشرات .

وأشارت واشنطن بوست إلى أن ترامب وصهره وكبير مستشاريه جاريد كوشنر يشجعون الحلفاء على التصدي للمساءلة المحتملة التي قد تؤدي إلى العزل .

كما يطلب ترامب وصهره من الجمهوريين إصدار بيانات أو نشر تغريدات على موقع تويتر تؤكد إدانة هذه الخطوة وكثفوا جهودهم لتعطيل اعتزام الديموقراطيين عزله بناء على التعديل الـ25 للدستور .