يحبس العالم انفاسه في الساعات القادمة ترقبا للضربة الايرانية على اسرائيل والتي قد تتطور بشكل غير مسبوق لتصبح حربا شاملة في المنطقة.

وفي هذا الاطار، أخبر وزير الخارجية الامركي توني بلينكن نظراءه من دول مجموعة السبع يوم الأحد أن هجومًا من إيران وحزب الله ضد إسرائيل قد يبدأ في وقت مبكر من يوم الاثنين، وفقًا لما نقله موقع اكسيوس.

لكن على عكس الهجوم الإيراني ضد إسرائيل في 13 أبريل – الذي أطلقت فيه إيران ما يقرب من 350 طائرة هجومية بدون طيار وصواريخ باتجاه إسرائيل، وعملت إسرائيل والولايات المتحدة وحلفاؤهم معًا لاعتراض معظمها – قال بلينكن إنه من غير الواضح ما الشكل الذي ستتخذه الانتقام.

وكان نتنياهو قال إن إسرائيل متأهبة دفاعيا وهجوميا لكل سيناريو، وأشار إلى أنها تخوض حربا متعددة الجبهات ضد محور الشر الذي تقوده إيران، حسب تعبيره.

وكشف موقع “والا” الإسرائيلي أن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) يقوم بتجهيز مخبأ للقيادة تحت الأرض في القدس المحتلة، يتحصن فيه كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وقادة الجيش والأمن، وذلك تحسبا لهجوم إيراني مرتقب.

وأضاف الموقع أن المخبأ يمكن المكوث فيه فترة طويلة ومزود بأجهزة إدارة وتحكم مرتبطة بوزارة الدفاع بتل أبيب ومحصن ضد كل أنواع الأسلحة ومنها الكيميائية.