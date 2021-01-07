صادق الكونغرس الامريكي، بمجلسيه النواب والشيوخ، في جلسة مشتركة استغرقت ساعات طوال على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.
وفي أول تعليق له، أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس أنه سيكون هناك انتقال منظم وسلسل للسلطة عقب مصادقة الكونغرس على فوز، جو بايدن، رئيسا جديدا للولايات المتحدة.
وقال ترامب في بيان نشره المتحدث باسم البيت الأبيض دان سكافينو على تويتر: “على الرغم من أنني اعترض تماما على نتيجة الانتخابات إلا أنه سيكون هناك انتقال منظم في 20 يناير”.
جاء ذلك بعد يوم عصيب شهدته العاصمة، واشنطن، جراء اقتحام المئات من أنصار ترامب لمبنى الكابيتول مما أدى إلى تعطيل جلسة المصادقة، وسقوط 4 قتلى، بينهم امرأة ماتت متأثرة بجراحها في المستشفى.
وكانت حشودا عديدة قد اقتحمت الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس. قبل أن يصلوا إلى الباحة الرئيسية للمبنى.
ورفعوا أعلاما ولافتات مؤيدة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأميركية، مطالبين بإلغاء فوز جو بايدن.