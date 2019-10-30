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المرشد الإيراني ” آية الله علي خامنئي ” يهاجم متظاهري العراق ولبنان : ” يسلبون أمن بلادهم “

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خرج المرشد الأعلى للثورة الإيرانية ” آية الله على خامنئئ ” بتصريحات خلال زيارة له إلى جامعة خاتم الأنبياء اليوم الأربعاء هاجم فيها المتظاهرين في لبنان والعراق .

حيث قال آية الله خامنئي : ” أكبر ضربة يمكن أن يوجهها الأعداء إلى أي بلد هي أن يسلبوه الأمن .. الأمر الذي بدأوه في بعض بلدان المنطقة ” .. في إشارة منه إلى متظاهري العراق ولبنان

وتابع : ” أوصي الحريصين على العراق ولبنان أن يعالجوا أعمال الشغب وانعدام الأمن الذي تسببه في بلادهم أمريكا والكيان الصهيوني وبعض الدول الغربية بأموال بعض الدول الرجعية ” .

وطالب خامنئي السلطات في لبنان والعراق بمعالجة أعمال الشغب وانعدام الأمن معتبرا أن مطالب المتظاهرين لا تتحقق إلا في إطار القانون .. فقال : ” للناس مطالب أيضا وهي محقة لكن عليهم أن يعلموا أن مطالبهم إنما تتحقق حصرا ضمن الأطر والهيكليات القانونية لبلدهم .. متى ما انهارت الهيكلية القانونية يستحيل القيام بأي عمل ” .

وفي إشارة للاحتجاجات التي أخمدتها قوات الأمن الإيرانية في حين نظمت السلطات تجمعات مؤيدة للحكومة قال خامنئي : ” كانت الولايات المتحدة والسعودية لديهما خطط مماثلة لبلدنا العزيز لكن لحسن الحظ خرج الشعب .. في الوقت المناسب وكانت القوات المسلحة مستعدة وتم تحييد هذه المؤامرة ” .

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