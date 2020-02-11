الملكة إليزابيث تعين إبنتها الأميرة ” آن ” قائدة لمشاة البحرية الملكية بدلا من هاري

كشفت صحيفة ” صنداي تايمز ” البريطانية عن تولي الأميرة ” آن ” إبنة الملكة إليزابيث ملكة إنجلترا والبالغة من العمر 69 عاما منصب القائد العام لمشاة البحرية الملكية .

لتصبح بذلك أول سيدة تحظى بهذا الدور والذي كان يتولاه دوق ساسكس الأمير هاري الذي رحل مؤخرا إلى كندا بعد تخليه هو وزوجته ميغان ماركل عن مهامهما الملكية .

ويأتي إختيار الأميرة آن لهذا المنصب لاعتبارها أكثر أفراد العائلة الملكية عملا بجد .. و من المتوقع أن تضاف إلى الأميرة آن التي ترتبط بـ 65 منظمة عسكرية العديد من الواجبات الملكية عندما يتخلى هاري عن مهامه العسكرية في الربيع المقبل .

وذكرت الصحيفة إنه من المتوقع أيضا أن يعود هاري إلى بريطانيا الشهر المقبل للمشاركة في حفل وداع مع مشاة البحرية الملكية الذي تولى قيادته بعد مغادرة دوق أدنبرة للمنصب وسوف تحضر آن أيضا .