الولايات المتحدة تتخطى الصين في عدد الإصابات بكورونا

تخطت الولايات المتحدة الصين للمرة الأولى في عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بحسب تقارير صحفية.

وقد بلع عدد الإصابات في الولايات المتحدة حتى تاريخ كتابة هذا المقال 83,206 بينما يبلغ العدد في الصين 81,285.

وفي الولايات المتحدة أصبحن هناك 1,182 حالة وفاة، لكنها لم تتجاوز عدد حالات الوفاة في الصين التي تبلغ 3,287.

وسجلت ولايات نيويورك وكاليفورنيا وواشنطن أكبر عدد من الحالات في الولايات المتحدة حتى الآن.

وأعلن حاكم ولاية نيويورك، الخميس، ارتفاع عدد الوفيات إلى 385 بينهم 100 في يوم واحد.