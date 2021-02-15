أصدرت إسرائيل قرارا بمنع استقبال الطائرات الأجنبية حيث حظرت على شركات طيران أجنبية بما فيها شركات أمريكية إجلاء الإسرائيليين العالقين في دول العالم مع الإغلاق الثالث بسبب فيروس كورونا .

وهو الأمر الذي أثار غضب وزارة المواصلات الأمريكية لتهدد الولايات المتحدة بمنع الطائرات الإسرائيلية من الهبوط في المطارات الأمريكية إن لم تتراجع تل أبيب عن قرار منع استقبال الطائرات الأجنبية .

حيث اعتبرت أمريكا أن إسرائيل تخرق بذلك إتفاق ” الأجواء المفتوحة ” بين البلدين والذي ينص على أنه يسمح بتسيير طائرات ” العال ” فقط خلال فترات الطوارئ .. إلا أن الجانب الأمريكي اعتبر أن الفترة الحالية ليست فترة أو حالة طوارئ كما في حالة الحرب .

وكشفت قناة 12 العبرية عن رسالة مررها مسئولون في إدراة الرئيس الأمريكي الجديد ” جو بايدن ” إلى إسرائيل جاء فيها : ” هل أنتم بحاجة إلى أزمة مع الإدارة الجديدة ؟ .. اسمحوا لطيراننا السفر إلى إسرائيل ” .