امرأة “عارية الصدر” تنتزع تمثال الطفل يسوع من مغارة الفاتيكان أخبار سياسية

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ذكرت الشرطة الايطالية ان اوكرانية من حركة “فيمن” النسوية هاجمت “عارية الصدر” مغارة الميلاد في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان الاثنين وانتزعت تمثال الطفل يسوع من المهد صارخة بالانكليزية ان “الله امراة”.

واوضح بيان للشرطة ان الفتاة الناشطة في الحركة الاوكرانية التي تطالب بتعزيز حقوق النساء، وتبلغ من العمر 25 عاما، قفزت فجأة فوق السياج مبرزة نهديها عند الساعة العاشرة صباحا قبل ساعتين من اعلان البابا فرنسيس رسالته “الى المدينة والعالم” من شرفة كنيسة القديس بطرس امام 50 الف شخص.