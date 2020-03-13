ايرن تطالب برفع العقوبات عنها لمواجهة الكورونا

طالب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الخميس، الولايات المتحدة برفع العقوبات الأحادية عن بلاده لمواجهة فيروس “كورونا”.

جاء ذلك في رسالة بعثها ظريف لقادة عدد من المنظمات الدولية وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزراء خارجية عدد من الدول، حسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وشدد ظريف، في رسالته، على أن العقوبات الأمريكية الأحادية ضد بلاده تعوق قدرات إيران على مكافحة كورونا، مؤكدا أن رفع العقوبات ضرورة لمكافحة الفيروس.

يذكر أن عدد ضحايا الفيروس في إيران بلغ 429 وفاة و10 آلاف و75 إصابة وذلك حسب الأرقام الرسمية.