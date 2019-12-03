بريطانيا تعتذر عن استقبال ” بنيامين نتنياهو ” وتنضم إلى فرنسا وألمانيا

كشفت القناة ال 13 الإسرائيلية عن أن رئيس الحكومة الإسرائيلية ” بنيامين نتنياهو ” أجبر على إلغاء زيارته إلى لندن من أجل حضور قمة الناتو بعد اعتذار بريطانيا عن استقباله لأسباب لوجستية .

حيث كان يخطط لعقد لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي ” مايك بومبيو ” على هامش قمة الناتو .

وأشارت القناة إلى أن السبب من وراء إلغاء الزيارة أن الحكومة البريطانية غير قادرة على استقبال رئيس وزراء إسرائيل بسبب إبلاغه المتأخر للمملكة المتحدة برغبته في زيارة البلاد وهو ما يتطلب تحضيرات مناسبة من قبل أجهزة الأمن البريطانية التي تواجه خطرا متزايدا من الإرهاب .. في الوقت الذي كان عليها تنظيم مشاركة زعماء 29 دولة عضو بالحلف في القمة .

كما اعتذرت كلا من فرنسا وألمانيا عن استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفقا لما نشرته صحيفة ” هآرتس ” أن الرئيس الفرنسي ” إيمانويل ماكرون ” والمستشارة الألمانية ” أنغيلا ميركل ” لم يردا على المحاولات الدبلوماسية من قبل إسرائيل لتنظيم لقاء لنتنياهو معهما .