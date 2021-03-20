أعلن البيت الأبيض عن إقالته ل 5 موظفين بسبب تعاطي الحشيش أو ” الماريجوانا ” حتى بعد الإعلان عن سياسة أكثر تساهلا تجاه الاستخدام السابق لهذا المخدر قبل بضعة أسابيع .

فنشرت ” جين ساكي ” المتحدثة بإسم البيت الأبيض تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر جاء فيها : ” أعلنا قبل بضعة أسابيع أن البيت الأبيض عمل مع جهاز الأمن لتحديث السياسات لضمان أن استخدام الماريجوانا في الماضي لن يؤدي تلقائيا إلى استبعاد الموظفين من العمل في البيت الأبيض ” .

وتابعت : ” وخلاصة القول هي أن من بين مئات الأشخاص الذين تم تعيينهم لم يعد خمسة أشخاص ممن بدأوا العمل في البيت الأبيض يعملون نتيجة لهذه السياسة ” .

وكانت قد كشفت صحيفة ” ديلي بيست ” أنه تم وقف عشرات الموظفين عن العمل أو طُلب منهم الاستقالة أو وضعهم في برنامج عمل عن بعد بسبب استخدام الماريجوانا في الماضي .