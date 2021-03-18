خرج الرئيس الأمريكي ” جو بايدن ” بتصريحات له خلال مقابلة له مع قناة ” إي بي سي ” وصف فيها الرئيس الروسي ” فلاديمير بوتين ” ب ” القاتل ” وإنه ليس له قلب .

وأشار بايدن إلى أنه يتعهد بأن يدفع بوتين ثمن تدخله في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2020 .

الأمر الذي دفع الكرملين الروسي إلى الخروج للرد على تلك التصريحات فقال المتحدث بإسم الرئاسة الروسية ” ديمتري بيسكوف ” : ” إن تصريحات الرئيس الأمريكي سيئة جداً .. من الواضح أنه لا يريد تحسين العلاقات مع بلدنا .. ومن هذا المبدأ سننطلق من الآن فصاعدا ” .

كما أعلنت روسيا عن استدعائها لسفيرها من الولايات المتحدة لإجراء مشاورات عاجلة بشأن مستقبل العلاقات بين البلدين .

وقال نائب بارز في البرلمان الروسي في تعليقه على ذلك : ” إن موسكو تريد اعتذارا من الولايات المتحدة بعدما قال بايدن إنه يعتقد أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين قاتل ” .