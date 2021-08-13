أثارت الفنانة المكسيكية الشهيرة لين ماي التي تبلغ 68 عاما، حالة من الجدل والصدمة لدى متابعيها بعد إعلان حملها من زوجها الشاب صاحب الـ 29 عامًا.

وأعلنت ماي، حملها من حبيبها الموسيقي ماركوس دي وذلك على حسابها الخاص على موقع “إنستغرام”.

ونشرت لين ماي مجموعة من الصور لها مع حبيبها، معلّقة: “يسعدني جدا أن أعلن أنني حامل في الشهر الثالث وماركوس دي سعيد للغاية أنه سيكون أبا”.

واعتبر المعلقون أن لين تمازح الجمهور، وخصوصا في هذا العمر وأنه في حال كان الموضوع صحيحا واكتمل هذا الحمل فستحطم الفنانة المكسيكية رقم موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر امرأة تنجب طفلا.

يذكر أن لين ماي هي ممثلة مكسيكية من أصل صيني، تعتبر واحدة من أشهر الشخصيات النسائية فيما يسمى بسينما فيشيرا والكوميديا المثيرة المكسيكية..

بدأت لين ماي كراقصة في إحدى الملاهي الليلة بالمكسيك، ثم انتقلت للعمل في أحد البرامج الاستعراضية، وجاءت انطلاقتها في عام 1975، عندما اختارها واحد من أشهر صناع الأفلام في المكسيك وهو ألبرتو إسحاق لتكون واحدة من أبطال الفيلم الشهير “تيفولي”، الذي يستعرض الأجواء الليلية لمدينة مكسيكو سيتي في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي.

وتُعرف لين ماي كواحدة من أشهر الفنانات التي لديها هوس شديد بعمليات التجميل وتغيير شكلها ومحاولتها الحفاظ على شبابها.