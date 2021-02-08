كشفت شبكة ” آي 24 نيوز ” الإسرائيلية عن مثول رئيس الوزراء الإسرائيلي ” بنيامين نتنياهو ” صباح اليوم الإثنين أمام المحكمة للرد على التهم الموجهة إليه بملفات فساد وذلك قبل حوالي 6 أسابيع من الانتخابات العامة .

وتأتي جلسة الاستماع التي تقام في محكمة بمدينة القدس بشأن لوائح الاتهام في ملفات الفساد المعروفة بملف 1000 و2000 و4000 والتي تحتوي في ثناياها على إتهامات موجهة إلى نتنياهو وعدد من رجال الأعمال الإسرائيليين .

ووجهت لرئيس الوزراء الإسرائيلي تهما بتلقي الرشوة والإحتيال وخيانة الأمانة والفساد .. وقال في رده على تلك الاتهامات في وقت سابق إنها ترمي إلى تجريم تصرفات لم تحصل ولا توجد أي علاقة بينها وبين القانون الجنائي .

ولم يدل نتنياهو بأي تصريحات للصحفيين في مبنى المحكمة بالقدس حيث اجتمع مع محاميه وهو يضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا قبل بدء الجلسة .