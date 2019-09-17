بوتين يوجه رسالة إلى العرب مستشهدا بأية قرآنية : ” واعتصموا بحبل الله جميعا “

عقد الرئيس الروسي ” فلاديمير بوتين ” مؤتمرا صحفيا بحضور الرئيس الإيراني ” حسن روحاني ” والرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” على خلفية إنعقاد القمة الثلاثية التي جمعتهم في أنقرة حول التسوية السورية .

وبسؤال الرئيس ” بوتين ” حول تعليقه عن الهجمات التي شهدتها المملكة العربية السعودية مؤخرا على شركة ” أرامكو ” من خلال طائرات مسيرة .. وعن الأزمة بين السعودية واليمن .

قال أن اليمن تعيش كارثة إنسانية حقيقية لا ينبغي أن تحل إلا بالحوار فهو أفضل الطرق لتسوية هذه الأزمة وإنه على استعداد لتقديم المساعدات للشعب اليمني .

كما دعا أطراف النزاع اليمني إلى اتخاذ منصة أستانة نموذجا يحتذى به لجمعهم حول طاولة واحدة .

واستشهد بوتين بآيات من القرآن والتي تدعو إلى الوحدة وقال: “هنا أريد أن أذكر بعض الآيات من القرآن ” واعتصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا” .

وعن الطريقة التي يمكن لروسيا أن تساعد بها السعودية أضاف مازحا أنه على السعودية إذا أرادت الدفاع عن نفسها أن تحذو حذو إيران التي اقتنت من روسيا صواريخ إس-300 وحذو تركيا التي اشترت منها إس-400 .. فهذه الصواريخ وسيلة ناجحة لتأمين وحماية أي بنىة تحتية من أي اعتداء وهجوم جوي .