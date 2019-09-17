الصفحة الرئيسية أخبار سياسية بوتين يوجه رسالة إلى العرب مستشهدا بأية قرآنية : ” واعتصموا بحبل...

بوتين يوجه رسالة إلى العرب مستشهدا بأية قرآنية : ” واعتصموا بحبل الله جميعا “

بواسطة -
2 55

عقد الرئيس الروسي ” فلاديمير بوتين ” مؤتمرا صحفيا بحضور الرئيس الإيراني ” حسن روحاني ” والرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” على خلفية إنعقاد القمة الثلاثية التي جمعتهم في أنقرة حول التسوية السورية .

وبسؤال الرئيس ” بوتين ” حول تعليقه عن الهجمات التي شهدتها المملكة العربية السعودية مؤخرا على شركة ” أرامكو ” من خلال طائرات مسيرة .. وعن الأزمة بين السعودية واليمن .

قال أن اليمن تعيش كارثة إنسانية حقيقية لا ينبغي أن تحل إلا بالحوار فهو أفضل الطرق لتسوية هذه الأزمة وإنه على استعداد لتقديم المساعدات للشعب اليمني .

كما دعا أطراف النزاع اليمني إلى اتخاذ منصة أستانة نموذجا يحتذى به لجمعهم حول طاولة واحدة .

واستشهد بوتين بآيات من القرآن والتي تدعو إلى الوحدة وقال: “هنا أريد أن أذكر بعض الآيات من القرآن ” واعتصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا” .

وعن الطريقة التي يمكن لروسيا أن تساعد بها السعودية أضاف مازحا أنه على السعودية إذا أرادت الدفاع عن نفسها أن تحذو حذو إيران التي اقتنت من روسيا صواريخ إس-300 وحذو تركيا التي اشترت منها إس-400 .. فهذه الصواريخ وسيلة ناجحة لتأمين وحماية أي بنىة تحتية من أي اعتداء وهجوم جوي .

 

 

 

2 تعليق

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.