بومبيو: ترامب على استعداد تام لعمل عسكري ضد تركيا!

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: إن الرئيس دونالد ترامب “على استعداد بشكل تام لاستخدام القوة العسكرية ضد تركيا، بسبب أفعالها في سوريا إذا اقتضت الحاجة”.

وقال بومبيو في تصريحات لقناة “سي إن بي سي”: “نحن نفضل السلام على الحرب، ولكن في حالة الحاجة إلى التحرك أو عمل عسكري، يجب أن تعلموا أن الرئيس ترامب على استعداد تماما لمثل هذا العمل”، وفقا لترجمة صحيفة عربي21.

ورفض بومبيو الحديث عن الخط الأحمر لأي إجراء يمكن أن يدفع أمريكا للرد عسكريا، وقال إنه “لا يريد تجاوز الرئيس بشأن الكيفية التي يتعين عليه تنفيذ مهمة رائعة عبر استخدام القوة العسكرية الأمريكية”.

ولفت إلى أنه اقترح العقوبات الاقتصادية، وقال: “بالتأكيد سنستخدمها، ونستخدم سلطاتنا الدبلوماسية كذلك وهو ما نفضله”.

وأشارت القناة إلى أن وزارة الخارجية، رفضت التعليق على تصريحات بومبيو.

وردا على هجوم الجمهوريين والديمقراطيين على الاتفاق مع تركيا، بشأن وقف إطلاق النار، دافع بومبيو خلال المقابلة مع القناة عنه وقال: “انا مقتنع تمام بأن هذا العمل ينقذ الأرواح”.

وأضاف: “الأمر لا يقتصر على حياة مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، بل على الأقليات العرقية في المنطقة” وفق وصفه.

وتابع بومبيو: “يرى حلفاؤنا ذلك بنفس الطريقة، وحصلنا على التزامات حقيقية لحماية الأقليات العرقية في جميع أنحاء المنطقة من الأتراك في سياق التفاوض”.

وفي الوقت ذاته قالت القناة إن بومبيو حاول أن ينأى بترامب عن سياسات سلفه (باراك أوباما) في منطقة الشرق الأوسط.