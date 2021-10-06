حذرت الصين من أن الحرب العالمية الثالثة قد تندلع “في أي وقت” بعد أن أرسلت عشرات الطائرات الحربية إلى المجال الجوي لتايوان.

قال مقال في صحيفة جلوبال تايمز المدعومة من الدولة إن “التواطؤ” بين الولايات المتحدة وتايوان كان “جريئًا” لدرجة أن الوضع “فقد تقريبًا أي مجال للمناورة ، ويتأرجح على حافة المواجهة”.

وزعم المقال أن شعب الصين مستعد لدعم حرب شاملة مع الولايات المتحدة ، التي تدعم تايوان ، محذرة الدولة الجزيرة من “اللعب بالنار”.

وكانت تايوان قد أعلنت، الجمعة، تحليق 38 طائرة صينية على موجتين في مجال دفاعها الجوي، بالتزامن مع احتفال بكين بتأسيس “جمهورية الصين الشعبية”.

China warns World War Three could be triggered 'at any time' after it sent dozens of warplanes into Taiwan's airspace https://t.co/4TsNIE66fH — Daily Mail Online (@MailOnline) October 6, 2021

واشتكت تايوان، التي تطالب بها الصين، لأكثر من عام من التحركات العسكرية التي تقوم بها القوات الجوية الصينية بالقرب من الجزيرة.

وذكرت وزارة الدفاع التايوانية أن مقاتلاتها تحركت ضد 18 طائرة مقاتلة صينية من طراز “جي-16” وأربع طائرات مقاتلة من طراز “سو-30” بالإضافة إلى قاذفتين من طراز “إتش-6” ذات القدرة النووية وطائرة مضادة للغواصات.

وكشفت وزارة الدفاع التايوانية أن الدفعة الأولى من الطائرات الصينية حلقت جميعها في منطقة قريبة من جزر براتاس، فيما كانت القاذفتان تحلقان قرب جزيرة مرجانية.

وحلقت المجموعة الثانية فوق قناة باشي التي تفصل تايوان عن الفلبين، وهو ممر مائي رئيسي يربط المحيط الهادئ ببحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وقد وقع أكبر توغل سابق في يونيو بمشاركة 28 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية.

وقد كثفت الصين ضغوطها العسكرية والسياسية في محاولة لإجبار تايوان على قبول السيادة الصينية.

وتقول تايوان إنها دولة مستقلة وستدافع عن حريتها وديمقراطيتها.

وتعتبر الصين أن بحر الصين الجنوبي بغالبيته يقع ضمن سيادتها وهي تخوض نزاعا على هذا الصعيد مع دول أخرى، كما تعتبر أن جزيرة تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي هي جزء لا يتجزّأ من أراضيها.

يذكر أنه منذ انتخاب الرئيسة، تساي إنغ-ون، التي تعتبر تايوان دولة ذات سيادة، كثفت بكين ضغوطها الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية على الجزيرة.