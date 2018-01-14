تحذير من تسونامي بعد زلزال بقوة 7.3 درجات في البيرو

تحذير من تسونامي بعد زلزال بقوة 7.3 درجات في البيرو أخبار سياسية

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ضرب زلزال قوي ساحل بيرو صباح اليوم الأحد، ما دفع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى إصدار تحذير من وقوع تسونامي في أجزاء من البلاد، وتشيلي المجاورة.

وذكرت الهيئة أن قوة الزلزال الأولية بلغت 7.3 درجة على مقياس ريختر.

ولم ترد على الفور أي تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار.

وقالت الهيئة إن الزلزال وقع على مبعدة 42 كيلومترا جنوب جنوب-غرب أكاري الساعة 0918 ت. غ. اليوم الأحد بعمق 12.1 كيلومترا.

وذكر مركز التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادي “من المتوقع أن يكون هناك موجات تسونامي خطرة في بعض السواحل.”

أضاف في بيان أن أمواج المد قد تصل من 0.3 متر إلى متر واحد في بعض سواحل بيرو.

وأردفت أن الأمواج من المتوقع أن تكون أقل من 0.3 متر قبالة سواحل تشيلي.