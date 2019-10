ترامب في رسالة شديدة اللهجة إلى أردوغان : ” إذا تخطيت حدودك سأدمر الاقتصاد التركي “

نشر الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات ” تويتر ” هدد فيها الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” بمهاجمة الاقتصاد التركي .

وإنه في حال تخطي أردوغان لحدوده معه سوف يقوم ترامب بتدمير الاقتصاد التركي بالكامل .

وكتب ترامب في تغريدته : ” كما ذكرت من قبل وأكرر ، إذا فعلت تركيا أي شيء اعتبرته بحكمتي العظيمة التي لا مثيل لها يتخطى حدودها .. فسوف أقوم بتدمير اقتصاد تركيا بالكامل وطمسه وقد فعلت من قبل .. يجب عليها هي وأوروبا وغيرهم أن يحذروا ” .

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over…

