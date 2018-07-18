ترامب محاولًا تهدئة عاصفة من الانتقادات بعد القمة مع بوتين: أخطأت التعبير

حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء تهدئة عاصفة من الانتقادات بسبب تقاعسه عن تحميل روسيا المسؤولية عن التدخل في الانتخابات الأمريكية في 2016 وقال إنه أخطأ التعبير في مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي أمس

وأصاب ترامب العالم بالصدمة بعدما أحجم عن انتقاد الرئيس الروسي بسبب مساعي روسيا لتقويض الانتخابات وبتشكيكه في أجهزة المخابرات الأمريكية فيما أثار دعوات من مشرعين أمريكيين لتشديد العقوبات وفرض إجراءات أخرى ضد روسيا

المصدر: erem.com

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