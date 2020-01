ترامب يغرد بالفارسية دعما للمتظاهرين في ايران!

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تغريدة نشرها باللغة الفارسية، أنه وإدارته سيواصلان دعم المحتجين في إيران ضد سلطات البلاد، مشيرا إلى أن “شجاعتهم ملهِمة”.

وقال ترامب، في التغريدة التي نشرها تعقيبا على اندلاع احتجاجات جديدة في إيران السبت بعد كارثة إسقاط طائرة ركاب أوكرانية قرب طهران يوم 8 يناير: “للشعب الإيراني الباسل الذي عانى لفترة طويلة، أؤيدكم منذ بداية رئاستي، وإدارتي ستواصل دعمكم” وأضاف : “نتابع عن كثب احتجاجاتكم. إن شجاعتكم ملهمة”.

واتبع ترامب تغريدته بأخرى باللغة الانكليزية قال فيها: “يحب على الحكومة الايرانية السماح لجمعيات حقوق الانسان بمراقبة الاوضاع على الارض عن احتجاجات الشعب الايراني”.

وتابع ترامب محذرا السلطات الايرانية قائلا “لا يمكن أن تكون هناك مذبحة أخرى للمتظاهرين المسالمين ، ولا إغلاق الإنترنت. العالم يراقب”.

The government of Iran must allow human rights groups to monitor and report facts from the ground on the ongoing protests by the Iranian people. There can not be another massacre of peaceful protesters, nor an internet shutdown. The world is watching.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020