أجرى الرئيس الأمريكي ” دوالد ترامب ” مؤتمرا صحفيا مساء يوم أمس الإثنين حول أزمة فيروس كورونا المستجد .

والذي انتهى بإنسحاب دونالد ترامب منه بعد خلاف مع الصحفيين الذين وجهوا له إتهامات تتعلق بالأزمة وحرصه على مقارنة أمريكا بغيرها من الدول .

الأمر الذي دفع ” ويجيا جيانج ” مراسلة شبكة ” سي بي إس ” للبيت الأبيض إلى سؤاله عن سبب إصراره الشديد على مقارنة قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على الاختبار مع الدول الأخرى بدلا من التركيز على الوفيات التي لا تزال موجودة بها .

ليرد ترامب قائلا : ” ربما هذا سؤال يجب أن تطرحيه على الصين .. لا تسأليني اسألي الصين هذا السؤال حسنا ” .

وهو ما أثار غضب المراسلة وردت على ذلك قائلة : ” سيدي لماذا تقول لي هذا على وجه التحديد أن عليّ أن أسأل الصين ” .

وأجاب دونالد ترامب واصفا السؤال ب ” البغيض ” وقال : ” أنا أخبركِ .. أنا لا أقول ذلك على وجه التحديد لأي شخص أنا أقول ذلك لأي شخص يطرح سؤالا بغيضا مثل هذا ” .

ثم رفض الإجابة على أية أسئلة أخرى وترك المنصة .