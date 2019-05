ترامب يهدد ايران بنهايتها!

هدد الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، إيران ”بالزوال رسميًا“ إذا أرادت القتال ضد الولايات المتحدة الأمريكية، مما يزيد القلق من احتمال نشوب حرب مع تصاعد حدة التوتر بين البلدين.

وقال ترامب في التغريدة ”إذا أرادت إيران القتال فستكون النهاية الرسمية لها.. لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى أبدا“.

وشدد ترامب العقوبات الاقتصادية على إيران، وتقول إدارته إنها عززت الوجود العسكري الأمريكي بالمنطقة. وتتهم الولايات المتحدة إيران بتهديد قواتها ومصالحها بالمنطقة.

If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2019