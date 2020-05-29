وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادات لعمدة مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، التي تشهد احتجاجات عارمة، متهما إياه بالافتقار إلى مؤهلات القيادة.

وهدد الرئيس الامريكي بإرسال قوات من الجيش الى المدينة للتعامل مع الاحتجاجات قائلا: “لا يمكن الوقوف والتفرج على ما يجري في مدينة أميركية رائعة، مينيابوليس”.

وتابع ترامب: “الافتقار التام للقيادة، إما أن يقوم عمدة اليسار الضعيف جدًا، جاكوب فراي بعمله والسيطرة على المدينة، أو أرسل الحرس الوطني وأقوم بالمهمة بشكل صحيح”.

I can’t stand back & watch this happen to a great American City, Minneapolis. A total lack of leadership. Either the very weak Radical Left Mayor, Jacob Frey, get his act together and bring the City under control, or I will send in the National Guard & get the job done right….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

وتشهد منيابوليس، وعدة مدن أخرى في الولايات المتحدة منذ يومين احتجاجات عارمة إثر مقتل رجل أربعيني أسود على يد شرطة المدينة الثلاثاء.

وأشعل متظاهرون النار في مبنى الشرطة في منيابوليس، بينما تحاول السلطات الأمنية هناك عدم الاحتكاك بالمتظاهرين، وفق ما قال مراسل شبكة “سي أن أن” الإخبارية.