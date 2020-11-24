أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تغريدة، مساء الاثنين، عن إرشاده لإدارة الخدمات العامة في تنفيذ البروتوكول الأولي لعملية الانتقال الرئاسي إلى الرئيس المنتخب، جو بايدن، مشددا في الوقت ذاته على مواصلة جهوده للطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية.

كما ذكر الرئيس الأميركي أن مديرة إدارة الخدمات العامة، إيميلي مورفي، تعرضت لعدة تهديدات، أكدتها مورفي نفسها في رسالة وجهتها للرئيس المنتخب.

وأشاد الرئيس الأميركي في تغريدة عبر حسابه على الدور الذي لعبته مورفي، قائلا: “أود أن أشكر إيميلي مورفي، على ثباتها وانتمائها وولائها لبلادنا، لقد تعرضت للتحرش والتهديد والاستغلال، ولا أود أن أرى ما يحصل لها ولعائلتها وموظفي الإدارة الخدمات العامة”.

…fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020

وأشاد الرئيس الأميركي في تغريدة عبر حسابه على الدور الذي لعبته مورفي، قائلا: “أود أن أشكر إيميلي مورفي، على ثباتها وانتمائها وولائها لبلادنا، لقد تعرضت للتحرش والتهديد والاستغلال، ولا أود أن أرى ما يحصل لها ولعائلتها وموظفي الإدارة الخدمات العامة”.