أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تغريدة، مساء الاثنين، عن إرشاده لإدارة الخدمات العامة في تنفيذ البروتوكول الأولي لعملية الانتقال الرئاسي إلى الرئيس المنتخب، جو بايدن، مشددا في الوقت ذاته على مواصلة جهوده للطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية.
كما ذكر الرئيس الأميركي أن مديرة إدارة الخدمات العامة، إيميلي مورفي، تعرضت لعدة تهديدات، أكدتها مورفي نفسها في رسالة وجهتها للرئيس المنتخب.
وأشاد الرئيس الأميركي في تغريدة عبر حسابه على الدور الذي لعبته مورفي، قائلا: “أود أن أشكر إيميلي مورفي، على ثباتها وانتمائها وولائها لبلادنا، لقد تعرضت للتحرش والتهديد والاستغلال، ولا أود أن أرى ما يحصل لها ولعائلتها وموظفي الإدارة الخدمات العامة”.
وأشاد الرئيس الأميركي في تغريدة عبر حسابه على الدور الذي لعبته مورفي، قائلا: “أود أن أشكر إيميلي مورفي، على ثباتها وانتمائها وولائها لبلادنا، لقد تعرضت للتحرش والتهديد والاستغلال، ولا أود أن أرى ما يحصل لها ولعائلتها وموظفي الإدارة الخدمات العامة”.