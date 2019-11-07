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تركيا تعلن القبض على زوجة ” أبو بكر البغدادي ” بعد أيام من اعتقال شقيقته

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أعلن الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” يوم أمس الأربعاء عن إلقاء القبض على زوجة زعيم تنظيم داعش الإرهابي ” أبو بكر البغدادي ” التي تدعى ” رانيا محمود ” كما عرفت نفسها للسلطات التركية .

وتم اعتقالها في مدينة ” هاتاي ” الحدودية التركية .. ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من إلقاء القوات التركية القبض على شقيقة البغدادى الكبرى ” رسمية عواد ” فى بلدة عزاز فى محافظة حلب في شمال غرب سوريا .

وعلق ” رجب طيب أردوغان ” على اعتقال زوجة البغدادي قائلا : ” أسرنا زوجته .. أُعلن ذلك للمرة الأولى .. لم نثر ضجة كبيرة حول الأمر .. وكذلك اعتقلنا شقيقته وصهره في سوريا ” .

 

 

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