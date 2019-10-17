تصريحات لمسئول في الموساد : ” مصير الأكراد مرتبط بالشعب اليهودي “

كشفت صحيفة ” معاريف ” العبرية عن تصريحات لرئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلية السابق والتي أدلى بها اليوم الخميس حول انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة الكردية .

حيث أشار إلى أن هناك علاقة طويلة بين الأكراد والإسرائيليين ويجب على إسرائيل أن تتخذ موقفا واضحا تجاه الشعب الكردي .

فقال : ” الجميع في هذا الموضوع لا يدلي بأصواتهم وهذا يزعجني دون الخوض في الجانب العملي .. يمكنني أن أخبرك أن إسرائيل يمكن أن تساعد ” .

وتابع أن مصير الأكراد مرتبط بمصير الشعب اليهودي ومن الخطأ تجاهل ما يحدث هناك .

كما أوضح أن رحيل الولايات المتحدة عن المنطقة وإنجازات الجانب الآخر يدل على حدوث تغيير كبير .. وأن إسرائيل تحتاج إلى أن تكون لاعب دولي يمكنه التدخل إذا لزم الأمر وستدفع الثمن مقابل ذلك وخاصة مع وجود علاقات غير مستقرة دائما بين روسيا وإسرائيل .