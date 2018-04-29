تعرف على المسلسلات التي ستعرض على شاشة “mbc مصر” في رمضان 2018

عقدت مجموعة قنوات «إم بي سي مصر» مؤتمرا صحافيا للاعلان عن الخطة البرامجية للقناة خلال شهر رمضان 2018.

وكانت المجموعة قد وقعت عقود بث حصرى لـ 4 مسلسلات في رمضان 2018، وهى: «سك على إخواتك» بطولة على ربيع، و«سلسال الدم» بطولة عبلة كامل، و«قانون عمر» بطولة حمادة هلال، و«ممنوع الاقتراب أو التصوير» بطولة زينة، إضافة لبرنامج رامز جلال الجديد.

وعن عدم ظهور عادل امام على شاشتها هذا الموسم، قال مازن حايك المتحدث الإعلامي لمجموعة قنوات mbc: نحن نحترم عادل إمام بشدة، فهو نجم كبير، وأمضينا سنوات كثيرة في التعاون معا، ونكن له معزة خاصة، لكن هذه طبيعة السوق الإعلامي والعرض والطلب، وهذا ما يزيد من المنافسة الصحية التي يكون لها مردودا طيبا.

وأشار مازن إلى أن نسب المشاهدة في العام الماضي لبعض الأعمال جاءت أقل من المرجو، ونحن نتمنى لعادل إمام التوفيق وأن تأتي هذه المنافسة لصالح المشاهد العربي.

أعلن مازن حايك أنهم ينافسون في رمضان المقبل من خلال 5 محاور، هي MBC مصر و MBC دراما وMBC 1 و”شاهد نت” ولأول مرة ينافسون ب Mbc4 .