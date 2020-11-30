تعرض الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الاثنين، لالتواء في كاحله تسبب له في شروخ وذلك خلال لعبه مع كلبه.

وقال طبيب بايدن، في بيان مقتضب، إن الآشعة المقطعية أثبتت وجود “شروخ صغيرة” في منتصف قدم الرئيس المنتخب بايدن”.

وأكد الطبيب، أنه “من المحتمل أن يحتاج الرئيس المنتخب بايدن إلى حذاء طبي خاص للسير لعدة أسابيع”، وفقا لشبكة “سي إن إن”.

Joe Biden has hairline fractures on his foot and “will likely require a walking boot for several weeks,” per a doctor at GW Medical (via pool). pic.twitter.com/z4bIU1O42q — Sahil Kapur (@sahilkapur) November 30, 2020

وفي وقت سابق من يوم الأحد، قال أوكونور في بيان، إن بايدن “أصيب بالتواء في قدمه اليمنى”، لكن الأشعة السينية الأولية أظهرت “عدم وجود كسر واضح”.

وقد علق الرئيس دونالد ترامب على الانباء عن اصابة بايدن قائلا “تمنياتي بشفاء سريع”.