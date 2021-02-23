أصدر الرئيس الأمريكي ” جو بايدن ” قرارا بتنكيس الأعلام الأمريكية لمدة 5 أيام بعد تجاوز وفيات فيروس كورونا المستجد النصف مليون وفاة .

وقالت ” جين ساكي ” المتحدثة بإسم البيت الأبيض في مؤتمر صحفي لها عقدته بالبيت الأبيض أن قرار الرئيس الأمريكي بتنكيس جميع الأعلام الأمريكية يأتي تخليدا لذكرى الأمريكيين الذين فقدوا في الوباء .

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررًا من جراء تفشي وباء كورونا وسجلت حتى الآن نصف مليون حالة وفاة ومثلت حصيلة الوفيات في أمريكا وحدها خمس إجمالي الوفيات في العالم أجمع .

كما سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد إصابات بالفيروس منذ بداية تفشيه وبلغ حسب آخر الأرقام والإحصاءات نحو 111.5 مليون إصابة .