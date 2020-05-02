انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي صورة للدكتور ” شوقي علام ” مفتي الديار المصرية أرفق معها نصا لتصريحات نسبت إليه حول مسلسل الإختيار .

والتي جاء فيها أن من لا يشاهد المسلسل فهو آثم وعليه كفارة وأن المسلسل يعد جهادا في سبيل الفن .

ليأتي رد الدكتور شوقي علام نافيا صدور هذه التصريحات عنه من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” يوم أمس الجمعة .

كتب فيه : ” هذه الصورة غير صحيحة ومفبركة .. بعض الحسابات التي تنتمي لأفكار المتطرفين تنشرها .. فننوه إلى أن فضيلة المفتي لم يصدر عنه هذا التصريح وكذلك الموقع المذكور لم ينشر هذا الأمر ” .