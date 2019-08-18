حكومة جبل طارق ترفض طلبا أمريكيا بمصادرة الناقلة الإيرانية

أعلنت حكومة جبل طارق، اليوم الأحد، رفض طلب أمريكي بمصادرة ناقلة النفط الإيرانية “غريس 1” بسبب قيود قانونية أوروبية.

وأوضحت “السلطات المركزية في جبل طارق ليس بإمكانها أن تطلب من المحكمة العليا المساعدة في الإجراءات التقييدية التي طلبتها الولايات المتحدة”.

وأضافت الحكومة “عجز السلطة المركزية في جبل طارق عن الاستجابة للطلب الأمريكي نتيجة لقوانين الاتحاد الأوروبي، والاختلاف في تطبيق أنظمة العقوبات على إيران بين أوروبا والولايات المتحدة”.

وأوضح البيان أن “عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد إيران – المطبقة في جبل طارق – أقل بكثير عن تلك المطبقة في الولايات المتحدة”.

وأفرجت سلطات جبل طارق عن السفينة، أول من أمس الجمعة، بعد أن أعلنت أن طهران تعهدت بعدم تسليم الوقود لمصفاة نفط سورية تخضع للعقوبات الأوروبية.