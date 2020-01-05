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خامنئي يثير الجدل على تويتر بتغريدته الأولى عقب مقتل قاسم سليماني

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نشر المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران ” على خامنئي ” تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” وهي الأولى له عقب إعلان مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري ” قاسم سليماني ” .

وكتب خامنئي في تغريدته : ” بسم الله الراحمن الرحيم ” .. مكتفيا بذلك دون أن يتبعها بأية كلمات أو تفاصيل أخرى .

وهو الأمر الذي أثار الجدل بين المتابعين ونشطاء موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” حول ما يقصده على خامنئي من هذه التغريدة ومن ذكر البسملة فقط دون التعليق بأي شئ آخر .

وجاءت بعض تعليقات المتابعين بأن تغريدة خامنئي تعكس بداية عمل عسكري جديد من إيران تجاه أمريكا خاصة في ظل الوضع المتوتر خلال الساعات الماضية وردا على مقتل قاسم سليماني .

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