خامنئي يثير الجدل على تويتر بتغريدته الأولى عقب مقتل قاسم سليماني

نشر المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران ” على خامنئي ” تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” وهي الأولى له عقب إعلان مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري ” قاسم سليماني ” .

وكتب خامنئي في تغريدته : ” بسم الله الراحمن الرحيم ” .. مكتفيا بذلك دون أن يتبعها بأية كلمات أو تفاصيل أخرى .

وهو الأمر الذي أثار الجدل بين المتابعين ونشطاء موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” حول ما يقصده على خامنئي من هذه التغريدة ومن ذكر البسملة فقط دون التعليق بأي شئ آخر .

وجاءت بعض تعليقات المتابعين بأن تغريدة خامنئي تعكس بداية عمل عسكري جديد من إيران تجاه أمريكا خاصة في ظل الوضع المتوتر خلال الساعات الماضية وردا على مقتل قاسم سليماني .

In the Name of God, the Beneficent, the Merciful

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) January 3, 2020