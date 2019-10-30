الصفحة الرئيسية أخبار سياسية العالم خامنئي يصف المظاهرات في العراق ولبنان بـ “أعمال الشّغب”

خامنئي يصف المظاهرات في العراق ولبنان بـ “أعمال الشّغب”

بواسطة -
0 53
السيد علي خامنئي

السيد علي خامنئي

وصف المرشد الاعلى للثورة في ​ايران​ السيد علي خامنئي ما يجري في عدد من الدول العربية وخاصة العراق ولبنان بأنها اعمال شغب.

وقال خامنئي أن “أكبر ضربة يُمكن أن يوجّهها الأعداء إلى أيّ بلد هي أن يسلبوه ​الأمن​، الأمر الذي بدأوه في بعض بلدان المنطقة”.

اضاف خامنئي قائلا “أوصي الحريصين على ​العراق​ و​لبنان​ أن يعالجوا أعمال الشّغب وانعدام الأمن الذي تسبّبه في بلادهم ​أميركا​ والكيان الصهيوني وبعض الدول الغربيّة بأموال بعض الدول الرجعيّة”.

وتابع في بيان قائلا “للنّاس مطالب أيضاً وهي محقّة، لكن عليهم أن يعلموا أنّ مطالبهم إنّما تتحقّق حصراً ضمن الأطر والهيكليّات القانونيّة لبلدهم. متى ما انهارت الهيكليّة القانونيّة يستحيل القيام بأيّ عمل. لقد خطّطوا أيضاً لبلدنا العزيز ولحسن الحظّ حضر النّاس في الساحات في الوقت المناسب وأحبطوها.”

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.