خناقة بين دونالد ترامب ومراسل صحفي بسبب فيروس كورونا

عقد الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” مؤتمرا صحفيا في البيت الأبيض أقامته لجنة إدارة الأزمة في الولايات المتحدة حول فيروس كورونا المستجد .

وشهد المؤتمر الصحفي مشادة كلامية بين دونالد ترامب ومراسل شبكة ” إن بي سي ” الإخبارية يدعى ” بيتر ألكسندر ” بسبب سؤال ألكسندر عن جدوى العلاج الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي لفيروس كورونا في ظل المخاوف التي يشعر بها الأمريكيون بعد انتشار الفيروس .

فقال : ” ماذا تقول للأمريكيين القلقين الآن حيث توفى أكثر من 200 شخص وأصيب أكثر من 14 ألف بفيروس كورونا وملايين الأمريكيين خائفون الآن ” .

الأمر الذي أثار غضب دونالد ترامب ودفعه إلى الهجوم على المراسل الصحفي قائلا : ” أنت مراسل سيء وسؤالك بغيض .. أعتقد أنك تبعث برسالة سيئة جدا للشعب الأمريكي الذي يبحث عن الأمل والإجابات وسؤالك غير مناسب ” .

وتابع : ” أنت تمارس الإثارة وهذا فعلا لا ينم إلا عن عمل غير احترافي منك وسيئ .. والتقرير الذي بثته قناة إن بي سي سيئ جدا .. عليك أن تعود للتقارير العلمية بدلا من الإثارة لنرى ما إذا كان علاج كورونا سيعمل وقد لا يعمل وأنا آمل أن يكون صالحا للعلاج ولدي شعور بذلك ” .

واختتم دونالد ترامب حديثه لبيتر ألكسندر قائلا : ” يجب أن تخجل من نفسك ” .