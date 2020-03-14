دولة إفريقية تقرر إلغاء الحج بسبب فيروس كورونا

كشفت صحيفة ” ليبيراسيون ” الفرنسية في عددها الصادر اليوم السبت عن استعداد السلطات السنغالية للإعلان عن قرارها بإلغاء موسم الحج هذا العام لمواطنيها تفاديا لتفشي فيروس كورونا بينهم .

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات السنغالية قد اتخذت هذا القرار بعد تفكير طويل وقراءة التداعيات والمخاطر التي قد تلحق بمواطنيها جراء المشاركة في أداء مناسك الحج لهذا العام بالنظر إلى الانتشار الواسع للفيروس وغياب لقاح مضاد له حتى الآن .

ومن المقرر أن يخرج وزير الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج ” أمادو با ” للإعلان رسميا عن هذا القرار في غضون ساعات وسيبلغ سفير المملكة العربية السعودية في داكار به .