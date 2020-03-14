الصفحة الرئيسية أخبار سياسية دولة إفريقية تقرر إلغاء الحج بسبب فيروس كورونا

دولة إفريقية تقرر إلغاء الحج بسبب فيروس كورونا

بواسطة -
0 54

كشفت صحيفة ” ليبيراسيون ” الفرنسية في عددها الصادر اليوم السبت عن استعداد السلطات السنغالية للإعلان عن قرارها بإلغاء موسم الحج هذا العام لمواطنيها تفاديا لتفشي فيروس كورونا بينهم .

  وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات السنغالية قد اتخذت هذا القرار بعد تفكير طويل وقراءة التداعيات والمخاطر التي قد تلحق بمواطنيها جراء المشاركة في أداء مناسك الحج لهذا العام بالنظر إلى الانتشار الواسع للفيروس وغياب لقاح مضاد له حتى الآن .

ومن المقرر أن يخرج وزير الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج ” أمادو با ” للإعلان رسميا عن هذا القرار في غضون ساعات وسيبلغ سفير المملكة العربية السعودية في داكار به .

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.