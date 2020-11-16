نشر الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” تغريدة له صباح اليوم الإثنين أعلن من خلالها عن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في الثالث من شهر نوفمبر الجاري وتم إعلان فوز المرشح الديموقراطي ” جو بايدن ” بها .

وهو الأمر الذي دفع إدارة موقع التغريدات ” تويتر ” إلى وضع إشارة تحذيرية أسفل التغريدة تشير إلى أنها مخالفة لما تقوله المصادر الرسمية والتي كانت قد أعلنت فوز بايدن .

وكان دونالد ترامب قد كتب في تغريدة له يوم أمس الأحد أن فوز جو بايدن بالانتخابات وهو ما يناقض ما كتبه اليوم جاء نتيجة التزوير بها وانتهاكات أثتاء عمليات الاقتراع .

I WON THE ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020