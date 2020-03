دونالد ترامب يدعو الشعب الأمريكي للصلاة والتقرب إلى الله

نشر الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” مجموعة من التغريدات التي دعا فيها الشعب الأمريكي بأن يكون يوم غد الأحد يوما وطنيا للصلاة .

وذلك من أجل حماية أمريكا ومنحها القوة في مثل هذه الأوقات العصيبة في إشارة منه إلى تفشي فيروس كورونا المستجد .

فكتب دونالد ترامب قائلا : ” إنه لشرف عظيم لي أن أعلن يوم الأحد 15 مارس يوما وطنيا للصلاة .. نحن بلد طوال تاريخنا نتطلع إلى الله للحماية والقوة في مثل هذه الأوقات ” .

وتابع في تغريدة أخرى : ” بغض النظر عن المكان الذي قد تكون فيه أشجعك على الاتجاه للصلاة في فعل إيماني .. معا سوف ننتصر بسهولة ” .

يذكر أن ترامب كان قد أعلن أعلن بعد ظهر يوم أمس الجمعة رسميا عن حالة الطوارئ الوطنية في البلاد التي قال إنها ستمنح الولايات والأقاليم إمكانية الحصول على ما يصل إلى 50 مليار دولار من الأموال الفيدرالية لمكافحة فيروس كورونا .

….No matter where you may be, I encourage you to turn towards prayer in an act of faith. Together, we will easily PREVAIL!

