أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن تعافيه من فيروس كورونا مؤكد أنه لم يعد يتناول أدوية. ولكن من دون ان يؤكد ان كانت نتيجة فحصه الاخير سلبية.

ققد رفض ترامب، في تصريحات لقناة فوكس نيوز،، الإجابة عما إذا كانت نتيجة اختباره سلبية لفيروس كورونا بعد تشخيصه لكنه قال إنه لم يعد يتناول أدوية لعلاجه.

وقال ترامب عندما سئل عما إذا كانت نتيجة الاختبار سلبية: “لا أعرف أرقامًا أو أى شيء، لكن تمت إعادة اختبارى، وأنا في أسفل المقياس أو خالى من الفيروس كان من الرائع حقًا رؤيتها تختفي”.

يشار إلى أن هذه أول مقابلة تلفزيونية لترامب منذ دخوله المستشفى بسبب الفيروس.

وعن أبرز الأعراض التي شعر بها بعد إصابته بكورونا، قال ترامب إنه “لم يكن يشعر بحيوية كما يجب أن يشعر بها ر ئيس الولايات المتحدة. لكن لم يكن لدي مشكلة في التنفس التي يعاني منها كثير من الناس”.

ومساء الخميس ، قال طبيب البيت الأبيض الدكتور شون كونلي إن الرئيس أكمل علاجه وسمح له بالعودة إلى مهامه العامة.