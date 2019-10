دونالد ترامب يكشف عن أسوأ قرار اتخذته أمريكا في تاريخها ويفجر مفاجأة عن صدام حسين

نشر الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” تغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” كشف فيها عن القرار الأسوأ على حد قوله الذي اتخذته أمريكا في تاريخها .

وأشار إلى أن تدخل الولايات المتحدة عسكريا في الشرق الأوسط هو أسوأ قرار اتخذته أمريكا وإنه قام على إدعاءات باطلة بوجود أسلحة دمار شامل في المنطقة وتسبب في خسائر كبيرة سواء في الأرواح من جانب الطرفين أو الخسائر المادية .

وكتب ترامب في تغريدته : ” الولايات المتحدة أنفقت ثمانية تريليونات دولار للقتال ولعب دور الشرطة في الشرق الأوسط .. آلاف من جنودنا العظماء قتلوا أو أصيبوا بجروح حرجة فيما قتل ملايين الأشخاص في الطرف الآخر ” .

وأضاف في تغريدة أخرى قائلا : ” كان الذهاب إلى الشرق الأوسط أسوأ قرار اتخذ في تاريخ بلادنا .. خضنا حربا بذريعة باطلة تم دحضها لاحقا وهي وجود أسلحة دمار شامل .. لم يكن هناك أسلحة ” .

وتابع : ” الآن نقوم بإعادة جنودنا وعساكرنا العظماء بتأني وعناية إلى الوطن .. إن تركيزنا على الصورة العامة .. الولايات المتحدة أعظم وأكبر من أي وقت مضى ” .

وأشار ترامب في حديثه إلى الذريعة التي استخدمتها الولايات المتحدة في عام 2003 لغزو العراق في حملة عسكرية واسعة والإطاحة بنظام صدام حسين .. حيث اعترف المسئولون الأمريكيون من بينهم وزير الخارجية الأسبق ” كولين باويل ” بفبركة أو المبالغة في الأدلة التي استخدمتها واشنطن لتبرير الحملة العسكرية .

مما يبرئ الرئيس العراقي الراحل ” صدام حسين ” من التهم التي وجهت إليه بامتلاك بلاده أسلحة دمار شامل والتي تسببت في غزو العراق .

وتعهد الرئيس الأمريكي مرارا في وقت سابق بإعادة قوات بلاده من الشرق الأوسط وخاصة من سوريا وإنهاء ” الحروب السخيفة والتي لا نهاية لها ” .

