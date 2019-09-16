دونالد ترامب يكشف عن علمه بالمتورط في تنفيذ هجمات ” أرامكو ” في السعودية

كشف الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” عن معرفة الولايات المتحدة الأمريكية للمتورط في تنفيذ الهجمات على منشآت النفط السعودية .

فكتب قائلا : ” هوجمت إمدادات النفط السعودية .. هناك سبب للاعتقاد بأننا نعرف الجاني ونحن جاهزون للرد على الاعتداء اعتمادا على التحقق أولا ” .

وأضاف : ” لكننا ننتظر أن نسمع من المملكة العربية السعودية حول من تعتقد أنه سبب هذا الهجوم وكيف سنمضي قدما ” .

وكان قد استشهد مسئولون أمريكيون بارزون بتقييمات الاستخبارات الأمريكية ومن بينها صور الأقمار الصناعية لتأكيد وجهة نظرهم بمسئولية إيران عن الهجمات التي استهدفت البنية التحتية النفطية الرئيسية في المملكة العربية السعودية يوم السبت الماضي .

وأكدت على أن الهجوم ليس هجوما يمنيا وقال المسئولون : ” إن الصور تظهر تأثيرات تتفق مع هجوم إيراني وليس هجوما يمنيا ” .