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دونالد ترامب يهاجم قاسم سليماني ويصفه ب ” إبن العاهرة ” و ” ملك المتفجرات “

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هاجم الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” قائد فيلق القدس الجنرال الإيراني ” قاسم سليماني ” وذلك خلال كلمة ألقاها وسط أنصاره في تجمع حاشد في ميلووكي بولاية ويسكونسن يوم أمس الثلاثاء .

فتحدث دونالد ترامب حول الأعمال التي تسبب فيها قاسم سليماني على حد قوله في العراق وأفغانستان وقتل الكثيرين قائلا : ” هناك الآلاف والآلاف في العراق وأفغانستان ماتوا بالقنابل على أطراف الطرق .. هذا الرجل كان ملك المتفجرات التي يتم زرعها على الطرق ” .

وتابع : ” نسبة كبيرة من الذين أصيبوا بهذه المتفجرات هم الآن بدون أرجل أو أيدي بسبب إبن العاهرة هذا ” .

كما أشار ترامب إلى أن قاسم سليماني كان يجب قتله قبل 20 سنة مضت فهو الإرهابي رقم 1 في العالم .

 

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