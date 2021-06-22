هدد رئيس دولة الفلبين ” رودريغو دوتيرتي ” شعبه بالسجن في كلمة نقلها التلفزيون يوم أمس الإثنين موجها حديثه إلى من يرفض تلقي لقاح فيروس كورونا .

حيث أشار رودريغو دوتيرتي إلى أنه تلقى تقارير تفيد بإنخفاض الأعداد التي تقبل على تلقي اللقاح في مواقع التطعيم بالعاصمة مانيلا على الرغم من أن البلاد تواجه واحدة من أسوأ موجات تفشي المرض في آسيا .

إذ اقترب إجمالي الإصابات بفيروس كروونا المستجد في الفلبين إلى 1.3 مليون إصابة فضلا عن 23 ألف حالة وفاة .

فقال رئيس الفلبين : ” عليكم الاختيار .. إما اللقاح أو السجن .. لا تخطئوا فهمي هناك أزمة في هذا البلد هناك حالة طوارئ وطنية .. أنا منزعج من عدم استجابة الفلبينيين للحكومة ” .

وحتى يوم 20 يونيو الماضي قامت السلطات الفلبينية بتطعيم 2.1 مليون شخص وهو ما يعني أن البلاد لا تزال بعيدة عن هدف الحكومة المتمثل في تطعيم ما يصل إلى 70 مليونا هذا العام في بلد يبلغ عدد سكانه 110 ملايين نسمة .