خرج رئيس وزراء إثيوبيا ” آبي أحمد ” بتصريحات له كشف من خلالها عن عزم إثيوبيا بناء 100 سد جديد بخلاف سد النهضة في بلاده في السنة المالية الجديدة القادمة .

وجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها آبي أحمد في مراسم تدشين المرحلة الأولى من طريق أداما – أواش السريع البالغ طوله 60 كيلومترًا .. ويهدف إلى تعزيز التكامل الاجتماعي والاقتصادي مع جيبوتي والمناطق المتاخمة لمدينة أداما .

ووفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية فقد قال آبي أحمد أن إثيوبيا تعتزم بناء أكثر من 100 سد مائي صغير ومتوسط الحجم في مناطق مختلفة من بلاده .

وذلك بهدف المساعدة على تعزيز الإنتاج الزراعي الذي سيتضاعف حوالي ثلاث مرات في السنة عن طريق الري من أجل ضمان الأمن الغذائي لإثيوبيا .