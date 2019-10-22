رئيس وزراء إثيوبيا يهدد مصر بـ ” الحرب ” بشأن سد النهضة

أدلى رئيس وزراء إثيوبيا ” آبي أحمد علي ” بتصريحات اليوم الثلاثاء خلال جلسة استجواب في البرلمان والتي تحدث فيها عن سد النهضة المتنازع عليه مع مصر .

وقال إنه بعد فشل المفاوضات بين الطرفين ووصولها إلى طريق مسدود إذا كانت هناك حاجة إلى خوض حرب فإن بلاده مستعدة لحشد مليون شخص .

ولكنه أكد أيضا إلى إنه يرغب في أن تظل المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل الأزمة الحالية .

فقال آبي : “البعض يقول أمورا عن استخدام القوة من جانب مصر .. يجب أن نؤكد على أنه لا توجد قوة يمكنها منع إثيوبيا من بناء السد .. إذا كانت ثمة حاجة لخوض حرب فيمكننا حشد الملايين .. إذا تسنى للبعض إطلاق صاروخ فيمكن لآخرين استخدام قنابل .. لكن هذا ليس في صالح أي منا ” .

وشدد آبي أحمد على أن بلاده عازمة على استكمال مشروع السد الذي بدأه زعماء سابقون لأنه مشروع ممتاز .

وكانت المفاوضات التي تمت بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة خلال الشهر الجاري قد باءت بالفشل .

ويعد سد النهضة هو الأكبر في إفريقيا ّوقد استكمل بناء نحو 70 بالمئة منه والذي بدأت في تنفيذه منذ عام 2012 ويتوقع أن يمنح إثيوبيا الكهرباء التي تحتاجها بشدة .

إلا أن مصر تخشى تقليص حصتها من مياه النيل بعد بناء السد وألا يكون أمامها خيارات وسط مساعيها لحماية مصدرها الرئيسي من المياه العذبة .