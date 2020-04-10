على الرغم من توتر العلاقات بين تركيا وإسرائيل طوال السنوات الماضية، وافقت أنقرة على تزويد تل أبيب بمعدات طبية لمساعدتها في مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وبحسب وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، فإن الحكومة التركية وافقت على “بيع” هذه المعدات الطبية لإسرائيل لـ”أسباب إنسانية”، مضيفة أن ثلاث طائرات هبطت، الخميس 9 نيسان/أبريل، في قاعدة إنغرليك التي تتمركز فيها قوات حلف الناتو، لنقل الشحنات إلى تل أبيب.

وتأتي مبادرة أنقرة بعد سنوات من العلاقات الباردة مع تل أبيب إثر مقتل 10 مدنيين أتراك على أيدي عناصر من قوة كوماندوز.

وسجلت اسرائيل حوالي 10000حالة إصابة بالفيروس وأكثر من 92 حالة وفاة.