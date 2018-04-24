روحاني يهدد ترامب: تنتظرك عواقب وخيمة

هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره الأمريكي دونالد ترامب بالبقاء في الاتفاق النووي، وإلا “سيواجه عواقب وخيمة”، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عنه اليوم الثلاثاء.

وقال “روحاني” في كلمة على الهواء مباشرة: “أقول لمن في البيت الأبيض، إنهم إذا لم يفوا بالتزاماتهم، فستتحرك الحكومة الإيرانية بحزم”. وأضاف وفق “فرانس برس”: “إذا خان أي شخص الاتفاق، فعليه أن يعلم أنه سيواجه عواقب وخيمة”.

وصعّد الحلفاء الغربيون ضغوطهم، الاثنين، على “ترامب”؛ للحفاظ على الاتفاق النووي الذي جرى إبرامه مع إيران في عام 2015، ومن المقرر أن يحثه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصفة شخصية على عدم التخلي عن الاتفاق.

وقال “ترامب” إنه سيعيد العمل بالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران إذا لم يقم حلفاؤه الأوروبيون بإصلاح ما وصفه بـ”العيوب المروعة” في الاتفاق بحلول 12 من مايو، الأمر الذي يهدد بقاء هذا الاتفاق.

ووصل “ماكرون” إلى واشنطن، الاثنين، في زيارة دولة، وقد صرح بأنه لا توجد حالياً “خطة بديلة” لكبح طموحات إيران النووية.