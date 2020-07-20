حرص رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري على توجيه التهنئة الى القيادة والشعب الاماراتيين بعد نجاح اطلاق “مسبار الامل” والذي يمثل خطوة تاريخية واول مهمة عربية الى المريخ.

وغرد سعد الحريري عبر حسابه على كاتبا: “العرب الى المريخ … انجاز تاريخي حققته دولة #الامارات_العربية_المتحدة. تحية لقيادتها الرشيدة وشعبها الفتي وشبابها الذين يحولون الاحلام الى حقيقة.”.

لكن تغريدة الحريري اثارت غضب متابعيه من اللبنانيين خاصة ان لبنان يعاني حاليا من ازمة اقتصادية خانقة وان الحريري يعتبر ركن اساسي من القيادة السياسية التي يرى الكثيرون انها السبب الرئيسي في وصول لبنان الى هذه المحنة .

فقد كتب الاعلامية رانيا برغوث: “بشرفك،إلك عين تكتب هيك تغريدة؟ مش مستحي منا ابدا؟ عم تحيي قيادة رشيدة وشعب فتي لما نحن عنا قيادة فاسدة وشعب كبرتوه و ختيرتوه ويأستوه وهجرتوه وهجرتوا ولاده؟ عم تحيي تحويل الأحلام لحقيقة وانتوا حارمينا النوم ولما ننام ما في غير كوابيس بتيجينا؟ عيب عليكن.. مش بس انت #كلكن_يعني_كلكن”.

بشرفك،إلك عين تكتب هيك تغريدة؟ مش مستحي منا ابدا؟ عم تحيي قيادة رشيدة وشعب فتي لما نحن عنا قيادة فاسدة وشعب كبرتوه و ختيرتوه ويأستوه وهجرتوه وهجرتوا ولاده؟ عم تحيي تحويل الأحلام لحقيقة وانتوا حارمينا النوم ولما ننام ما في غير كوابيس بتيجينا؟ عيب عليكن.. مش بس انت #كلكن_يعني_كلكن — rania barghout (@raniabarghout) July 20, 2020

أما احمد ياسين فكتب: “الكهرباء إلى زيادة ١٠ دقائق بالتغذية، انجاز تاريخي حققه العهد، تحية للقيادة الرشيدة للوزير الاصيل جبران باسيل ومساعديه المعينين ريمون غجر، ندى بستاني وسيزار ابي خليل الذين يحولون الكهرباء إلى قن دجاج”.

الكهرباء إلى زيادة ١٠ دقائق بالتغذية، انجاز تاريخي حققه العهد، تحية للقيادة الرشيدة للوزير الاصيل جبران باسيل ومساعديه المعينين ريمون غجر، ندى بستاني وسيزار ابي خليل الذين يحولون الكهرباء إلى قن دجاج

— Ahmad M. Yassine | أحمد م. ياسين (@Lobnene_Blog) July 20, 2020

كما كتب عماد عويد تغريدة قال فيها: “ستحي على حالك الإمارات صاروا بالمريخ وانت والزعماء التانيين عم تشحدوا علينا الله لا يوفقكم”.